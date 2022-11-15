Армия Армия Армия

«Мы даже не рассчитывали на такие суммы»: мобилизованные в ЮВО рассказали, на что потратили выплату в 195 тысяч рублей

06:30 15.11.2022
Денежные средства поступают на банковские карты без задержек.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Мобилизованные уже получают положенное денежное довольствие. Военнослужащим за месяц службы начислят по 195 тысяч рублей. Эта минимальная сумма, которая определена указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Средства переводятся на банковскую карту с 10 по 20 число месяца. Денежное довольствие по желанию военнослужащего может быть перечислено его родственникам. Так уже поступили многие мобилизованные.

Бойцы отмечают, что сумма, которую им выплачивают, является хорошим подспорьем. По их словам, это значительная помощь семьям.

«Служить мы пошли не из-за денег, но это большой бонус для нас. Мы даже не рассчитывали на такие суммы. Все выплачивается вовремя. Все отправили деньги семьям, женам», - говорит мобилизованный военнослужащий Сергей.

Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко ответил на вопрос о надбавках для мобилизованных. По его словам, дополнительные выплаты можно получить за особые достижения или за службу в особых условиях.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:25 В стране и мире
Видео
Президент Индонезии открыл саммит G20 после опоздания Байдена почти на сорок минут
05:54 Армия
Видео
Тренировки в составе снайперской пары: как мобилизованные вспоминают навыки на полигоне в Хабаровском крае
04:23 В стране и мире
Лавров прибыл на заседание «Большой двадцатки»
01:26 В стране и мире
CNN: в США хотят модифицировать беспилотники Gray Eagle для поставок Украине
22:29 В стране и мире
Небензя заявил, что резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине вернется инициаторам «бумерангом»
Популярное
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.