«Мы даже не рассчитывали на такие суммы»: мобилизованные в ЮВО рассказали, на что потратили выплату в 195 тысяч рублей

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Мобилизованные уже получают положенное денежное довольствие. Военнослужащим за месяц службы начислят по 195 тысяч рублей. Эта минимальная сумма, которая определена указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Средства переводятся на банковскую карту с 10 по 20 число месяца. Денежное довольствие по желанию военнослужащего может быть перечислено его родственникам. Так уже поступили многие мобилизованные.

Бойцы отмечают, что сумма, которую им выплачивают, является хорошим подспорьем. По их словам, это значительная помощь семьям.

«Служить мы пошли не из-за денег, но это большой бонус для нас. Мы даже не рассчитывали на такие суммы. Все выплачивается вовремя. Все отправили деньги семьям, женам», - говорит мобилизованный военнослужащий Сергей.

Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко ответил на вопрос о надбавках для мобилизованных. По его словам, дополнительные выплаты можно получить за особые достижения или за службу в особых условиях.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов