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Блестящая подготовка: кадры работы саперов-добровольцев в зоне СВО

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:41 28.10.2022
«Звезда» показывает, как работают саперы-добровольцы, прошедшие дополнительное обучение перед отправкой на спецоперацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Взрыв в окрестностях Мариуполя. Но причин для беспокойства нет: это саперы обезвреживают найденные мины. Следует новая задача, и они, как обычно, в одном строю внимательно слушают инструктаж. Эти саперы - добровольцы.

Металлоискатели, специальные костюмы, бронежилеты и каски - прямо сейчас специалисты готовятся выдвинуться на опасный маршрут. Экипировка отвечает всем необходимым мерам безопасности.

Первым делом необходимо проверить исправность приборов в двух ямах: пустой и с металлическими деталями. Только потом приходит время отправляться к минному полю.

Саперы выстраиваются на полосе безопасности. Они знают куда идти и что делать, ведь подготовку они прошли отличную. Белыми лентами обозначены безопасные участки. Но что ждет дальше, пока никому не известно.

Увидеть работу сапера его глазами позволяет наша экшн-камера. Вторая закреплена на миноискателе. Видно, как сапер поднимает руку. Он обнаружил очередную смертоносную находку, судя по всему, мину. Достает нож - осторожно снимает слой земли вокруг. Предельная концентрация, ведь малейшая ошибка может стоить жизни. Противотанковую мину ТМ-62 извлекают и вместе с остальными и уничтожают на ближайшем полигоне.

Бои в этих местах шли и до начала спецоперации. Здесь можно найти подбитую бронетехнику и покрытую коррозией башню танка. Поля в окрестностях Мариуполя и Новоазовска буквально нашпигованы взрывоопасными предметами: от противопехотных мин и гранат до авиабомб и артиллерийских снарядов. Все это предстоит найти и уничтожить саперам-добровольцам, среди которых нет случайных людей.

«Мы имеем долгий стаж работы либо в спецподразделениях, либо в армии - именно по должности сапер. Потом люди выходят на пенсию и приходят к нам», - объяснил сапер Константин.

Павел Петров, например, отдал саперному делу два десятка лет. Служил в МВД. Говорит, что в Донбасс, как и все его товарищи, приехал по собственному взвешенному решению

«Этот участок являлся линией боевого соприкосновения. Жители на него стали возвращаться. Соответственно, им необходимы поля, которые здесь были заминированы, а также объекты топливно-энергетического комплекса, включая ЛЭП, газовые магистрали. Это все нужно ремонтировать, восстанавливать, но сначала необходимо произвести гуманитарное разминирование», - указал руководитель проекта военно-спасательного формирования «Национальный центр гуманитарного разминирования» Павел Петров.

Каждый гражданский специалист, невзирая на прежний опыт, прошел персональную подготовку под руководством саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил России. С учетом особенностей местного грунта, где очень много рудных пород.

«Мы проводили с ними 80-часовую программу допподготовки по особенностям выполнения задач в данной местности. Чтобы саперу правильно выполнять сигналы, ему нужно произвести определенные манипуляции со средствами поиска, чтобы самому разобраться. Отличать сигнал и понимать, что его ждет впереди», - объяснил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Кубинец».

Только в ДНР и ЛНР сейчас работают более трехсот гражданских саперов. Им предстоит проверить более четырехсот гектаров земли: поля, трассы, придомовые участки.

Работа по разминированию ведется ударными темпами. За последнюю неделю гражданскими специалистами только на одном участке в Донецкой республике было найдено и обезврежено свыше полутора тысяч взрывоопасных предметов.

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