В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Выступивший на G20 Зеленский отверг возврат к Минским соглашениям

Ян Брацкий
09:24 15.11.2022
Президент Украины потребовал инвестиций в страну и ОПК, а также оставил за Киевом право вступления в НАТО.
Выступивший на G20 Зеленский отверг возврат к Минским соглашениям
© Фото: Volodymyr Zelensky, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Украина требует эффективных гарантий безопасности, а любое возвращение к Минским соглашениям полностью исключено. Такое заявление в рамках онлайн выступления на саммите G20 сделал украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, страны мира должны согласовать потолок цен на российские энергоносители, пишет Reuters.

По мнению Зеленского, необходимо создать послевоенную инфраструктуру безопасности в рамках Киевского договора (Kyiv security compact). Его подготовкой офис украинского лидера занимался с сентября. В нем упоминаются инвестиции в украинский ОПК, обмен разведданными с НАТО и ЕС, подготовка украинских военных за рубежом и гарантии мира со стороны США, Великобритании, Италии и ряда других государств. Кроме того, официальный Киев оставляет за собой право вступления в любые альянсы и блоки, включая НАТО.

В минувшем феврале Москва признала независимость Народных республик Донбасса, после чего президент Владимир Путин заявил о прекращении существования Минских соглашений, которые Украина и так не выполняла. Спустя несколько дней Россия приступила к специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:59 Армия
Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Опытное
07:12 Армия
Видео
Российские военные сбили более двухсот беспилотников на Южно-Донецком направлении
06:30 Армия
Видео
«Мы даже не рассчитывали на такие суммы»: мобилизованные в ЮВО рассказали, на что потратили выплату в 195 тысяч рублей
05:25 В стране и мире
Видео
Президент Индонезии открыл саммит G20 после опоздания Байдена почти на сорок минут
22:29 В стране и мире
Небензя заявил, что резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине вернется инициаторам «бумерангом»
Популярное
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.