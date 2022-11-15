Выступивший на G20 Зеленский отверг возврат к Минским соглашениям

Президент Украины потребовал инвестиций в страну и ОПК, а также оставил за Киевом право вступления в НАТО.

© Фото: Volodymyr Zelensky, GlobalLookPress

Украина требует эффективных гарантий безопасности, а любое возвращение к Минским соглашениям полностью исключено. Такое заявление в рамках онлайн выступления на саммите G20 сделал украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, страны мира должны согласовать потолок цен на российские энергоносители, пишет Reuters.

По мнению Зеленского, необходимо создать послевоенную инфраструктуру безопасности в рамках Киевского договора (Kyiv security compact). Его подготовкой офис украинского лидера занимался с сентября. В нем упоминаются инвестиции в украинский ОПК, обмен разведданными с НАТО и ЕС, подготовка украинских военных за рубежом и гарантии мира со стороны США, Великобритании, Италии и ряда других государств. Кроме того, официальный Киев оставляет за собой право вступления в любые альянсы и блоки, включая НАТО.

В минувшем феврале Москва признала независимость Народных республик Донбасса, после чего президент Владимир Путин заявил о прекращении существования Минских соглашений, которые Украина и так не выполняла. Спустя несколько дней Россия приступила к специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.