Россия с уважением относится к стремлению республик быть вместе с ней.

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Российская Федерация признала независимость ДНР и ЛНР в пределах границ, зафиксированных в их конституциях. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия признала независимость республик Донбасса в пределах границ, которые зафиксированы в их конституциях. По сути, речь идет об административных границах Донецкой и Луганской областей бывшей УССР», - сказал министр в интервью журналу Newsweek.

Сергей Лавров отметил, что Россия с уважением относится к стремлению республик быть вместе с ней. По его словам, все жители освобожденных от киевского режима территорий вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

Напомним, глава МИД также заявил, что Россия выдержит любое санкционное давление. Страна, по мнению Сергея Лаврова, сможет продолжить адаптироваться к новым реалиям, а также активизировать процесс импортозамещения.