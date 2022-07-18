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Лавров: ФРГ и Франция «убили» Минск-2, а теперь требуют от Москвы договариваться с Киевом

Игнат Далакян
00:44 18.07.2022
Глава МИД РФ отметил, что ФРГ и Франция провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса.
Лавров: ФРГ и Франция «убили» Минск-2, а теперь требуют от Москвы договариваться с Киевом
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что требование канцлера ФРГ Олафа Шольца к Москве заключить с Киевом соглашение о гарантиях напрасно, поскольку такой документ уже был - это Минск-2, который «убили» ФРГ и Франция.

«Когда сейчас Олаф Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было - Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем, выгораживая Киев», - написал Лавров в статье для «Известий».

Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул, что Берлин и Париж, провозгласив себя гарантами Минских соглашений, в течение последующих семи лет и пальцем не пошевелили, чтобы заставить Киев вступить в прямой диалог с представителями Донбасса для согласования вопросов его особого статуса, амнистии, восстановления экономических связей, проведения выборов.

«Молчали западные лидеры, и когда Киев - и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском - предпринимал шаги, напрямую противоречившие Минским соглашениям. Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута», - добавил министр.

Ранее глава российского дипломатического ведомства заявлял, что России печально видеть поддержку Францией украинского неонацизма. Как считает глава Министерства иностранных дел России, в разжигании национализма на Украине Франция играет одну из инициативных ролей.

До этого Сергей Лавров заявлял, что Российская Федерация больше не верит обещаниям Запада по безопасности. Согласно словам главы МИД РФ, после всех произошедших событий, которые показали истинное намерение Запада по отношению к России, разговор РФ будет вести с «несколько с иных позиций», и на веру обещания принимать уже не получится.

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