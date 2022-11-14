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Боррель анонсировал начало тренировок украинских военных на территории ЕС

Ян Брацкий
11:16 14.11.2022
Ранее стало известно, что ЕС планирует обучить до 15 тысяч украинских солдат, из которых около 3 000 пройдут боевую подготовку для командиров и курсы саперов.
Боррель анонсировал начало тренировок украинских военных на территории ЕС
© Фото: Larissa Schwedes, dpa, GlobalLookPress
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Тренировочные лагеря для украинских военнослужащих на территории Евросоюза приступят к работе уже через две недели. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

С его слов, многие страны готовы присоединиться к этой работе. Официально миссия будет запущена 14 ноября на встрече глав европейских МИД в Брюсселе.

«Важное решение на сегодня - это запуск тренировочной миссии для украинской армии. Как вы знаете, мы обсуждали это и приняли решение о ее запуске в рекордно короткое время. Миссия будет готова к работе через пару недель. Много стран готовы участвовать в этой тренировочной миссии», - цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках тренировочной миссии планирует обучить до 15 тысяч солдат Украины. Из отобранных бойцов около 3 000 военнослужащих пройдут боевую подготовку для командиров и курсы для саперов.

В свою очередь, венгерские власти не будут участвовать в подготовке украинских военных. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто акцентировал внимание на том, что Венгрия - единственная страна Евросоюза, занявшая подобную позицию. По его мнению, инициатива Брюсселя - очередной шаг к эскалации ситуации на Украине. Будапешт по-прежнему выступает за скорейшие мирные переговоры, уточнил он.

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