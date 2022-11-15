Эксперт предрек развал Евросоюза из-за антироссийских противоречий

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Страны коллективного Запада в погоне за новыми антироссийскими санкциями и ограничениями все чаще сталкиваются с нарастанием внутренних противоречий. В конечном итоге, это может привести к развалу Евросоюза, предположил заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов.

«Объявляя все новые санкции - сейчас они готовятся уже к девятому пакету - Запад все больше сталкивается с нарастанием противоречий внутри себя. Эти разногласия настолько серьезны, что в будущем могут привести не просто к глобальным, а к революционным переменам. Либо к развалу Евросоюза, либо наоборот к тому, что каждая европейская страна потеряет в итоге суверенитет в финансовой сфере, поскольку будет создан единый бюджет Евросоюза», - цитирует слова эксперта РИА Новости.

Сегодня в Европе повсеместно растут цены на продукты, топливо, одежду и услуги, напомнил Миловидов. В ЕС инфляция преодолела 10% рубеж, в США - 8%. В отдельных государствах Восточной Европы и Прибалтики эти показатели показывают рекордные 25%. Все это приведет к тому, уверен Владимир Миловидов, что на правительства стран Евросоюза начнут давить их собственные жители, недовольные резким падением качества жизни. Уже сейчас в некоторых европейских столицах на улицы выходят участники многотысячных митингов с требованием изменить внешнеполитический курс и прекратить выделять огромные суммы на поддержку Украины.

Ранее стало известно, что представители минфина и госдепартамента США убеждают крупные банки страны, такие как Сitibank и JPMorgan, не прекращать сотрудничество с рядом компаний РФ, имеющих стратегическое значение. При этом, свои действия власти огласке не придают. Подобные меры, как считают аналитики, необходимы американским властям, чтобы избежать экономической катастрофы и смягчить удар от введения антироссийских санкций.