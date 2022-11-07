Bloomberg: власти США призвали американские банки вести дела с российскими компаниями

Американские власти обратились к банкам страны с призывом не прекращать обслуживание компаний из РФ.

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По сведениям американской прессы, представители Минфина и Госдепартамента США убеждают крупные банки страны такие как Сitibank и JPMorgan, не прекращать сотрудничество с рядом компаний РФ, имеющих стратегическое значение. При этом, свои действия власти огласке не придают.

Как пишет Bloomberg, среди российских фирм, к которым просят проявить особое отношение, фигурируют производителях удобрений «Фосагро» и «Уралкалии», а также энергетический гигант «Газпром». Как указывает СМИ, Вашингтон заинтересован в том, чтобы эти компании продолжали обслуживать: предоставлять торговое финансирование и переводы и рассчитывать в долларах.

Так, министерство финансов Соединенных Штатов будто бы прямо указало финансовым организациям, что активы «Форсаго» блокировать нельзя. Подобные меры, как считает агентство, необходимы американским властям, чтобы избежать экономической катастрофы и смягчить удар от введения антироссийских санкций.