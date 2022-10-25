Зима покажет, кто неправ: как политики Европы теряют народное доверие и бизнес

Одним из показательных явлений стало обсуждение запрета на майнинговые фермы в Европе; некоторые компании уже начали миграцию в США и евразийские страны.

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Как работать из дома и не включать отопление британцам расскажет газета Mail on Sunday. Оказывается достаточно закупить вещей с автоподогревом: шапку, шарф, муфту, кружку, жилетку, контейнер для еды, даже самонагреваемый стол и, разумеется, носки. Потратить придется 563 фунта - это около 39 тысяч рублей. Но ведь рано или поздно батарейка у приборов сядет и их придется где-то заряжать.

Журнальный совет может оказаться бесполезным, если сбудется прогноз энергетического гиганта - корпорации National Grid: сокращение поставок газа может привести к отключениям энергии в морозные январские и февральские дни.

В то же время в правительстве озабочены вопросом латания дыр в бюджете. И решили: повысят налоги и введут экологический сбор в платежках за электричество.

В соседнем Евросоюзе жители проявляют недовольство политикой своих властей. На фоне заявлений Олафа Шольца о том, что страна якобы освободилась от топливной зависимости от России, одна из крупнейших продающих электричество и газ энергокомпаний, вынуждена закрывать офисы из-за нехватки того же газа.

Под лозунгом «Мерзнуть за народ» немецкие ведомства снижают температуру в помещениях, отключают горячую воду и отказываются от рождественской иллюминации. Многочисленные протесты говорят, что работой канцлера довольны всего 35% немцев. Так, показательные выступления на публику уже не работают.

О том, кто во Франции «перестал рассуждать здраво» и удалось ли стране построить собственную оборону, а также о миграции из Европы голландских, датских, немецких предприятий и майнинговых ферм - смотрите в материале Россины Бодровой.