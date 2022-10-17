Экономист предсказал распад Евросоюза из-за действий Берлина

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Инициированный властями Германии экономический фонд на сумму €200 млрд демонстрирует отсутствие заинтересованности Берлина в том, есть ли у других членов Евросоюза финансы на поддержку экономики. Таким мнением поделился экономист Ярослав Шульц.

«Это один из наиболее решительных шагов к дезинтеграции Европейского союза с момента его основания», - заявил он в интервью изданию Parlamentní listy.

По мнению Шульца, Берлину неинтересны общеевропейские ценности, он просто рассчитывает усилить свою гегемонию в условиях экономического кризиса.

Между тем в Германии на фоне текущего кризиса с энергоносителями могут усилиться проявления экстремизма, а потому необходима сплоченность среди демократических партий. Об этом ранее заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС). По его мнению, страх и неуверенность - топливо для экстремистов, а сами немцы этой зимой испытают неуверенность, которой не испытывали уже очень давно.