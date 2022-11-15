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ТАСС: Собчак приехала к главе «Ростеха» на переговоры для «улаживания конфликта»

Анна Касаткина
17:36 15.11.2022
Коммерческого директора журналистки ранее обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова 11 миллионов рублей.
ТАСС: Собчак приехала к главе «Ростеха» на переговоры для «улаживания конфликта»
© Фото: Alexander Kulebyakin, GlobalLookPress
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Журналистка Ксения Собчак приехала в офис главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, в вымогательстве у которого обвиняется ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Микроавтобус Собчак въехал на территорию «Ростеха», пишет агентство. В окружении журналистки ТАСС ранее рассказали, что назначены переговоры Чемезова и Собчак, нацеленные на «улаживание конфликта».

Ранее коммерческого директора журналистки арестовали в Москве по уголовному делу о вымогательстве у главы «Ростеха». Было вынесено постановление о привлечении Собчак к уголовному делу в качестве подозреваемой, однако затем следователь МВД изменил ее статус на свидетеля. Собчак покинула страну, выехала в Литву по израильскому паспорту, а затем вернулась в Россию.

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