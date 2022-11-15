Кремль: отказ Зеленского от Минских соглашений означает нежелание Киева идти на переговоры

Выступая на саммите G20 в онлайн формате президент Украины исключил возврат к Минским соглашениям и выставил ряд требований.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается возвращаться к Минским соглашениям подтверждает нежелание украинских властей вести переговоры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Абсолютно подтверждает», - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.

Кремль неоднократно утверждал, что готов к переговорам с Украиной с учетом реалий, складывающихся на текущий момент, однако официальный Киев сам отказался от диалога. Так Зеленский ранее подписал закон, который запрещает ему вести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Ранее издание Politico сообщило, что заявления председателя Комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли о вероятности начала переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников. На минувшей неделе Милли выступил с заявлением, что однозначной победы на Украине не сможет добиться ни одна сторона и «необходимо обратиться к другим средствам».