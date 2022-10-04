В стране и мире В Кремле отреагировали на решение Зеленского отказаться от переговоров с Путиным Ян Брацкий Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным. © Фото: Valery Lukyanov, RussianLook, Globallookpress Читайте нас на: Для переговоров с Украиной придется ждать либо изменения позиции ее действующего лидера Владимира Зеленского, либо появления его приемника. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», - сказал Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны и подписал указ, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным. Напомним, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял ранее, что Москва никогда не отказывалась от прямого диалога с Киевом, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика