В Кремле отреагировали на решение Зеленского отказаться от переговоров с Путиным
Для переговоров с Украиной придется ждать либо изменения позиции ее действующего лидера Владимира Зеленского, либо появления его приемника. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», - сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны и подписал указ, запрещающий любые переговоры с Владимиром Путиным.
Напомним, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял ранее, что Москва никогда не отказывалась от прямого диалога с Киевом, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее.