В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico: призывы генерала США к переговорам по Украине «разозлили Киев»

Ян Брацкий
07:47 15.11.2022
Ранее американский генерал Марк Милли заявил, что никто не сможет одержать на Украине однозначную победу и призвал искать «другие средства».
Politico: призывы генерала США к переговорам по Украине «разозлили Киев»
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Заявления председателя Комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли о вероятности начала переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников. Об этом пишет Politico. На минувшей неделе Милли выступил с заявлением, что однозначной победы на Украине не сможет добиться ни одна сторона и «необходимо обратиться к другим средствам». По его мнению, предстоящая зима открывает окно возможностей для начала диалога. Теперь, по данным издания, вашингтонские чиновники вынуждены успокаивать Киев заявляя, что никто не требует от него отказаться от заявленных целей. Тем не менее Марк Милли регулярно созванивается со своим украинским коллегой Валерием Залужным.

«Шквал звонков и встреч с украинцами подчеркивает степень озабоченности администрации единым фронтом в отношении Украины и возможными мирными переговорами. Любой продолжительный публичный раскол среди высших должностных лиц США может поставить под угрозу и без того непростые отношения между Вашингтоном и Киевом», - пишет издание.

Ранее стало известно, что государственный департамент США готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Американские власти намерены консультироваться в этом вопросе со своими партнерами в Киеве. Напомним, недавно в МИД РФ заявили, что Россия открыта к переговорам с украинской стороной. Наша страна готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.

О том, что США в частном порядке просят Украину проявить открытость к переговорам с РФ до этого писала и The Washington Post. Таким образом Вашингтон пытается привлечь на сторону Киева другие страны, многие из которых устали от конфликта и заинтересованы в его скорейшем разрешении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:25 В стране и мире
Видео
Президент Индонезии открыл саммит G20 после опоздания Байдена почти на сорок минут
05:54 Армия
Видео
Тренировки в составе снайперской пары: как мобилизованные вспоминают навыки на полигоне в Хабаровском крае
04:23 В стране и мире
Лавров прибыл на заседание «Большой двадцатки»
01:26 В стране и мире
CNN: в США хотят модифицировать беспилотники Gray Eagle для поставок Украине
22:29 В стране и мире
Небензя заявил, что резолюция ГА ООН о возмещении ущерба Украине вернется инициаторам «бумерангом»
Популярное
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.