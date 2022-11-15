Politico: призывы генерала США к переговорам по Украине «разозлили Киев»

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Заявления председателя Комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли о вероятности начала переговоров между Москвой и Киевом разозлили украинских чиновников. Об этом пишет Politico. На минувшей неделе Милли выступил с заявлением, что однозначной победы на Украине не сможет добиться ни одна сторона и «необходимо обратиться к другим средствам». По его мнению, предстоящая зима открывает окно возможностей для начала диалога. Теперь, по данным издания, вашингтонские чиновники вынуждены успокаивать Киев заявляя, что никто не требует от него отказаться от заявленных целей. Тем не менее Марк Милли регулярно созванивается со своим украинским коллегой Валерием Залужным.

«Шквал звонков и встреч с украинцами подчеркивает степень озабоченности администрации единым фронтом в отношении Украины и возможными мирными переговорами. Любой продолжительный публичный раскол среди высших должностных лиц США может поставить под угрозу и без того непростые отношения между Вашингтоном и Киевом», - пишет издание.

Ранее стало известно, что государственный департамент США готовит почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Американские власти намерены консультироваться в этом вопросе со своими партнерами в Киеве. Напомним, недавно в МИД РФ заявили, что Россия открыта к переговорам с украинской стороной. Наша страна готова вести их с учетом реалий, складывающихся на текущий момент.

О том, что США в частном порядке просят Украину проявить открытость к переговорам с РФ до этого писала и The Washington Post. Таким образом Вашингтон пытается привлечь на сторону Киева другие страны, многие из которых устали от конфликта и заинтересованы в его скорейшем разрешении.