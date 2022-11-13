Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео
На место происшествия направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад.
© Видео: Hakan Sayın, Twitter © Фото: @hknnznsyn, Twitter
В центре Стамбула прогремел взрыв, есть много пострадавших.
Взрыв произошел на улице Истикляль, которая выходит к площади Таксим, что является одним из самых популярных у туристов мест.
На место происшествия было направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район. На данный момент причина взрыва неизвестна.
Кадры момента опубликованы на видео.