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Момент взрыва в центре Стамбула попал на видео

Игнат Далакян
16:38 13.11.2022
На место происшествия направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад.
© Видео: Hakan Sayın, Twitter © Фото: @hknnznsyn, Twitter
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В центре Стамбула прогремел взрыв, есть много пострадавших.

Взрыв произошел на улице Истикляль, которая выходит к площади Таксим, что является одним из самых популярных у туристов мест.

На место происшествия было направлено множество пожарных, полицейских и медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район. На данный момент причина взрыва неизвестна.

Кадры момента опубликованы на видео.

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