Опубликованы кадры задержания подозреваемых в теракте в Стамбуле

Турецкие СМИ массово публикуют кадры, на которых сотрудники спецслужб под конвоем ведут трех подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Стамбуле в воскресенье.

© Видео: Esraslanturktr, Twitter © Фото: Esraslanturktr, Twitter

Турецкие СМИ опубликовали видео задержания троих подозреваемых в совершении теракта на улице Истикляль в центре Стамбула. Взрыв произошел в воскресенье во второй половине дня в месте массового скопления людей.

На данный момент Турецкие власти подтвердили информацию о как минимум шести погибших и 81 пострадавшем. При этом генконсульство РФ сообщило, что по предварительным данным российских граждан среди пострадавших в результате теракта нет.

Ранее Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с произошедшим в Стамбуле терактом.