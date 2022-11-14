В стране и мире Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле Ян Брацкий В настоящее время угроза их жизни отсутствует, генконсульство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в ведомстве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Osman Sadi Temizel, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Трое российских граждан пострадали в результате теракта в Стамбуле. Об этом «Звезде» сообщил атташе Генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов. «По уточненным сведениям, среди пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль в центре Стамбула имеются трое граждан Российской Федерации. Генконсульство находится в постоянном контакте с местными властями и продолжает отслеживать ситуацию», - сообщил атташе. Теракт на оживленной пешеходной улице Истикляль произошел накануне днем. Власти сообщили о шестерых погибших, еще 81 человек в списках пострадавших. Позже стало известно о задержании подозреваемой, которая могла оставить бомбу на улице. По версии правоохранителей, она может быть причастна к курдским формированиям. Экспертное мнение и аналитика