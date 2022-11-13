Синоптики прогнозируют метеорологическую зиму в Москве со вторника

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Синоптики пообещали приход метеорологической зимы в Москву. В ночь вторника будет минус 3-5 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В выходные в Москве было заметное потепление, в субботу воздух прогрелся до 12 градусов. Однако уже в воскресенье начнется плавный переход, а с понедельника синоптики прогнозируют приход морозов и снега.

Ранее Тишковец озвучил прогноз на зиму для Центральной России. Он рассказал, что в этом году зима придет вовремя, в декабре, и не будет слишком холодной. Ожидается, что в декабре в столице будет -8,6 градуса ночью и -3,5 градуса днем.