Синоптик озвучил прогноз на зиму для Центральной России

Синоптик заверил, что слишком холодной зимы в Центральной России не будет.

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В этом году в центральных регионах страны зима придет четко по календарю - с началом декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отметил синоптик, ранее обещали, что в начале зимы температура будет держаться выше климатической нормы, однако прогноз был изменен. Долгосрочные расчеты по центральной России изменились в сторону ужесточения холодных позиций.

Специалист назвал конкретные температурные значения для Москвы. По его словам, нормальными для столицы в декабре являются -8,6 градуса ночью и -3,5 градуса днем. Примерно такую погоду и стоит ожидать горожанам.

Тишковец добавил, что следующие месяцы зимы окажутся аномально теплыми. Так, в январе средняя температура поднимется на 1-2 градуса выше обычного.

«С каждым зимним месяцем аномалия тепла будет нарастать», - обозначил он в интервью радио Sputnik.

В феврале столбики термометра поднимутся на 2-3 градуса выше нормы. При этом нормальные значения для января -12,3 ночью и -6,3 днем, а для февраля -11,1 ночью и -4,2 днем.