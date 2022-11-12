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До 12 градусов: в Москве ожидается суточный рекорд тепла

Дарина Криц
10:25 12.11.2022
В Подмосковье ожидается температура воздуха + 8...+13 градусов, в Москве - +10...+12 градусов.
До 12 градусов: в Москве ожидается суточный рекорд тепла
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В субботу, 12 ноября, в столичном регионе может быть зарегистрирован новый температурный рекорд. В Москве ожидается прогрев температуры воздуха до 12 градусов. Прогноз погоды рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Весьма вероятно, что будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня, который пока составляет + 9,3 градуса и установлен в 2010 году», - приводит слова Леуса РИА Новости.

В «Фобосе» добавили, что в Подмосковье ожидается температура воздуха + 8...+13 градусов.  В Москве - +10...+12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о приходе снега и морозов в Москву в понедельник. Метеоролог рассказал, что в субботу температурные значения будут близки к рекордным «за всю метеорологическую летопись». Температура приблизится или превзойдет рекордное значение, но в воскресенье начнутся перемены.

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