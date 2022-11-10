В Гидрометцентре сообщили о приходе снега и морозов в Москву в понедельник

Метеоролог добавил, что в субботу температурные значения будут близки к рекордным «за всю метеорологическую летопись».

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В понедельник, 14 ноября, днем температура воздуха в Москве опустится до минусовых значений, ожидается небольшой снег. Похолодание начнется в воскресенье, а в субботу будет сохраняться еще теплая погода. О прогнозе погоды в столичном регионе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг и пятницу температурный фон прогнозируется на 7 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать началу октября - ожидается 7-9 градусов тепла. Очень высокая температура, а в субботу она будет еще выше - плюс 9-11 градусов. На юге области - даже до 12 градусов. Она приблизится или превзойдет рекордное значение за всю метеорологическую летопись. Однако в воскресенье начнутся перемены, и погода ожидается очень необычная», - рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Метеоролог добавил, что в субботу вероятен новый температурный рекорд для 12 ноября. В настоящее время он составляет 9,3 градуса выше нуля и принадлежит 2010 году. При этом ночь с субботы на воскресенье будет очень теплой и во второй половине дня температура опустится до отметки в 4-5 градусов.

«Будет аномальный ход погоды: обычно температура днем повышается по сравнению с ночью», - сообщил он.

Уже в понедельник температура понизится за один день на 10 градусов относительно субботы. Ожидается от -3 до +2 градусов. Роман Вильфанд добавил, что подобные резкие перемены погоды характерны для предзимья. Метеоролог отметил, что в данной профессии существует шесть сезонов года и нынешнее предзимье, начавшееся с 19 октября, продлится до середины декабря.

Ранее водителей в Москве предупредили о «техногенной гололедице». Поясняется: когда выпало 0,1 миллиметров снега, но при этом оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает. Затем интенсивность потока машин становится меньше и этот снег опять подмерзает.