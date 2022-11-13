Власти Новой Каховки допускают консервацию ГЭС в связи с обстрелами националистов

Сейчас электростанция продолжает работать, несмотря на ущерб, причиненный в результате обстрелов.

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Из-за постоянных ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области со стороны националистов, власти региона заявили о возможной консервации электростанции. Об этом сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Он подчеркнул, что Украина продолжает обстреливать ГЭС, стремясь вывести ее из строя. Они наносили ракетные и артиллерийские удары на протяжении ночи с субботы на воскресенье, заявил Леонтьев. В результате обстрелов националистов погибли двое мирных жителей, также несколько человек ранены.

«Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее (Каховскую ГЭС) консервировать», - сказал глава администрации города в эфире канала «Россия 24».

Пока ГЭС продолжает работу, однако регулярные обстрелы вызывают беспокойство у властей Херсонской области. Недавно в шлюз дамбы электростанции попала ракета РСЗО HIMARS. Никто не пострадал, однако есть разрушения.

В случае разрушения плотины Каховской ГЭС жители ближайших населенных пунктов окажутся под угрозой затопления, поэтому сейчас в Херсонской области проходит эвакуация. Ранее сообщалось, что значительная часть жителей Новой Каховки уже вывезена в безопасное место.