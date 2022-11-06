В шлюз дамбы Каховской ГЭС попала ракета РСЗО HIMARS

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Украинские националисты обстреляли дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области из РСЗО HIMARS. Пять ракет сбиты системами ПВО. При этом одна из ракет попала в шлюз дамбы, есть разрушения.

Позже представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев сообщил, что критических разрушений попадание снаряда не причинило, передает РИА Новости. Информации о пострадавших не приводится.

«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», - уточнил он.

В понедельник, 24 октября, Украина выпустила 19 снарядов из РСЗО HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС. Уточнялось при этом, что критических разрушений нет и станция продолжает работать.