В Херсонской области сообщили, что значительная часть Новой Каховки эвакуировалась

Эвакуацию удалось осуществить потому, что ее начали заблаговременно, еще до октября.

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Значительная часть мирного населения Южной Каховки уже эвакуирована, и вывоз жителей продолжается. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Он отметил, что успех мероприятий по эвакуации связан с тем, что ее начали заранее.

«Конечно, значительно большая часть города уже эвакуирована. Дело в том, что эвакуация началась не сейчас, не в октябре, а значительная часть людей выехала, когда все ракетные обстрелы уничтожали город и мирное население», - цитирует его ТАСС.

Также он сказал, что за последние дни из города уехали несколько тысяч жителей. Кто-то покидал бывшее место жительства на автобусе, кто-то на личном автотранспорте.

Эвакуацию начали из-за угрозы массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС со стороны Украины. Власти Херсонской области в конце октября расширили зону, подлежащую эвакуации из-за опасности затопления территорий.