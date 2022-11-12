Художник Бэнкси создал новую работу на разрушенном доме под Киевом

© Фото: banksy

Загадочный художник из Великобритании с псевдонимом Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка под Киевом. Он опубликовал фото своего творчества в Instagram*, фотография стала первой публикацией Бэнкси в соцсети с декабря прошлого года.

На стене разрушенной многоэтажки художник изобразил девочку в черно-белых цветах. Гимнастка стоит на руках и удерживает баланс, а над ней нависли готовящиеся упасть вниз куски бетонной стены.

Российские военные занимали Бородянку и Бучу с начала спецоперации до 30 марта, и западные СМИ писали о жертвах среди мирного населения в этот период, звучала идея вины России в произошедшем. В МИД РФ пообещали разобраться с ситуацией.

В конце концов, Москва установила вину Украины. Западные СМИ признали, что многие жители Бучи погибли от украинских артиллерийских снарядов.

Ранее работа Бэнкси, изрезанная шредером, была продана на аукционе. Художник установил в картину механизм, частично уничтоживший ее. В итоге работа была продана по цене, в 18 раз превосходящей стоимость картины до того, как она была изрезана.

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