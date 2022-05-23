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Небензя: западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ

Игнат Далакян
20:04 23.05.2022
По словам постпреда РФ при ООН, раскручивались откровенные фейки, а объективные факты замалчивались западными СМИ.
Небензя: западные СМИ признали, что жители Бучи погибли от рук ВСУ
© Фото: Pavlo Bahmut Keystone Press Agency Globallookpress
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Средства массовой информации западных стран были вынуждены признать, что многие жители Бучи погибли от украинских артиллерийских снарядов. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вопиющий пример - раскрученный западными медиа по заказу их правительств инцидент с гибелью гражданских лиц в Буче, в которой обвиняли российских военных. Все объективные факты и свидетельства ими замалчивались. Вместо этого раскручивались откровенные фейки», - цитирует Небензю РИА Новости.

Согласно словам постоянного представителя РФ при ООН, в итоге многие СМИ Запада были вынуждены признать под давлением фактов, что многие мирные жители Бучи погибли от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались Вооруженными силами Украины при бомбежке этого города.

Ранее Василий Небензя сравнил захват активов России с грабежом в традициях Дикого Запада. Странами Запада были заморожены российские счета на сумму 300 миллиардов долларов.

До этого постпред РФ при ООН называл кадры, снятые в городе Буча постановкой. Он также показал видео, снятое Нацполицией Украины на улицах Бучи 2 апреля, на котором никаких тел убитых нет.

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