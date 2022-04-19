Лавров заявил, что Россия установит правду о событиях в Буче

Министр иностранных дел РФ отметил, что Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных украинскими неонацистами и ВСУ.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия установит правду о том, что происходило в Буче, и ни перед чем не остановится. Он отметил, что Москва проводит расследование в отношении зверств, совершенных украинскими неонацистами и ВСУ.



«Проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и Вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия. В рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт», - заявил Лавров.

Дипломат подчеркнул, что эта организация проводила расследования преступлений «Белых касок» в Сирии и других провокаций.

Ранее в Минобороны России заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче. В Кремле отметили, что в украинской Буче под Киевом произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия еще раз призывает членов Совбеза и лидеров стран Запада абстрагироваться от эмоционального, не основывающегося ни на чем восприятия, подумать головой и попробовать сопоставить факты, чтобы понять, что речь идет о чудовищном подлоге.