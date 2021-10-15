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Изрезанная шредером картина Бэнкси была продана за рекордную сумму

Анна Берестовая
02:24 15.10.2021
Продана скандальная картина Бэнкси, наполовину изрезанная шредером в 2018 году.
Изрезанная шредером картина Бэнкси была продана за рекордную сумму
© Фото: Marijan Murat dpa Globallookpress
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Рисунок известнейшего анонимного андерграундного художника Бэнкси, отличившийся тем, что он был почти что уничтожен встроенным автором механизмом, ушел с молотка за рекордную для работ автора сумму. Начавшая самоуничтожаться с помощью шредера после продажи на торгах в 2018 году картина была продана на аукционе за 18,6 миллиона фунтов стерлингов (около 25,4 миллиона долларов).

Торги проводил аукционный дом Sotheby's. Приблизительная оценка стоимости полотна до торгов составляла около четырех-шести миллионов фунтов стерлингов.

Примечательно, что в итоге произведение искусства оказалось куплено по цене, в 18 раз превосходящей стоимость картины до того, как ее изрезал шредер. В 2018 году рисунок оценили в 1 миллион фунтов стерлингов.

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