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ИИ в войсках, высокоточное вооружение и миротворцы ОДКБ: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Константин Худолеев
18:24 11.01.2022
Миротворцы будут выполнять задачи в Казахстане до стабилизации обстановки, а самолеты ВКС продолжат вывозить россиян домой, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании Минобороны. Также глава ведомства обозначил цели на год.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Всего трое суток потребовалось коллективным миротворческим силам ОДКБ, на то, чтобы завершить развертывание на территории Казахстана. Время включает в себя, сборы, погрузку и переброску личного состава и техники.

Результат впечатляющий, особенно учитывая, что эта операция не могла быть спланирована заранее, к ее реализации приступили без подготовки. В таких случаях приходят на выручку уже готовые решения, высокая слаженность и оперативность действий Вооруженных сил государств-членов ОДКБ, отметил Сергей Шойгу. Министр обороны России рассказал, благодаря чему они были достигнуты.

Российская армия пришла на помощь и тем, кого события в Казахстане застали врасплох. Граждане России, оказавшиеся в соседней республике во время новогодних праздников, на своем опыте узнали что значит «своих не бросаем». Самолеты военно-транспортной авиации забирают тех, кто не улетел гражданскими бортами во время вооруженных беспорядков, у кого рухнули планы, и кто не смог вернуться домой.

«Те, люди, которые выразили желание выехать на территорию России, обеспечены транспортными средствами и, естественно, доставляются в аэропорты отправки и перевозятся сюда, на территорию России, где организована встреча и работа всех необходимых министерств, ведомств по их встрече, приему и отправке в места постоянного проживания», - добавил министр обороны РФ.

На первом после нового года селекторном совещании руководства Минобороны Шойгу благодарит всех, кто во время каникул был на боевом посту - миротворцев, солдат и офицеров несущих непрерывное боевое дежурство, тех, кто работает в красных зонах ковидных госпиталей. Перед самыми праздниками на расширенном заседании коллегии военного ведомства с участием президента были подведены итоги деятельности Вооруженных сил в прошлом году и намечены новые цели.

На ней были отмечены высокие результаты в сфере военного строительства и определены ключевые задачи на предстоящий период.

«Важно продолжить оснащение войск высокоточными комплексами, новейшими системами разведки, навигации, связи и управления. Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта», - отмечает Шойгу.

Минобороны продолжит совершенствовать систему социальной защищенности военнослужащих. Перед ведомством стоят серьезные задачи, главная из которых - укрепление Вооруженных сил. И важно, чтобы ее выполнению ничто не мешало, в том числе пандемия, в условиях которой армия жить уже научилась. И снижать бдительности никак нельзя.

«Поручаю руководителям образовательных организаций Министерства обороны обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции курсантов, слушателей и воспитанников, возвращающихся с каникул и из отпусков», - говорит глава военного ведомства.

Сергей Шойгу дает указание своим заместителям, главкомам видами войск, командующим родами, округами и Северным флотом усилить медслужбу образовательных учреждений дополнительным персоналом. Успех борьбы с эпидемией в соблюдении простых правил, их выполнение должно быть на особом контроле у командиров всех уровней.

Как и в прошедшем 2021-м, в наступившем году военные медики в случае ухудшения эпидемической ситуации готовы оказать помощь и гражданскому населению.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо

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