Шойгу заявил, что за трое суток из Казахстана в Россию самолетами МО отправлено 1 719 россиян

Силами российской военно-транспортной авиации (ВТА) из Казахстана за трое суток вывезены 1 719 граждан РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Всего за трое суток перевезено 1 719 человек. Эту работу продолжаем», - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Обратные рейсы самолетов ВТА выполняются после завершения доставки в Казахстан миротворцев, сказал министр. Глава военного ведомства напомнил, что 9 января миротворцы завершили развертывание.

Ранее сообщалось, что очередной военно-транспортный самолет Ил-76 с 145 россиянами на борту вылетел из Казахстана в Россию.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов