Шойгу: миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки в Казахстане

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр добавил, что в данный момент миротворцы ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты на территории Казахстана. Шойгу напомнил, что развертывание сил миротворцев было завершено 9 октября.

«В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутых в результате совместных учений, а также опыта, полученного в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», - подчеркнул глава Минобороны.

Также сообщается о деятельности Минобороны по вывозу из Казахстана российских и иностранных граждан, которые не могут покинуть страну. В ведомстве заверили, что вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны продолжится до полного выполнения задачи.

А президент России Владимир Путин отметил важность совместных учений ОДКБ и обучения войск по общим программам - по его словам, это помогло быстро и совместно отреагировать на ситуацию в Казахстане.

Также Шойгу поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов