Шойгу поручил временно сократить военным командировки и отпуска за границей из-за «омикрона»

Министр обороны Сергей Шойгу поручил временно сократить командировки и отпуска за границей военнослужащим. Причина - распространение по миру нового штамма «омикрон» вируса COVID-19.

«Временно сократить служебные командировки и отпуска за пределы страны. Обеспечить плановые темпы повторной вакцинации личного состава в соответствии с утвержденными графиками», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр поставил задачу принять ряд дополнительных мер по защите личного состава. Он поручил руководителям образовательных организаций Минобороны обеспечить жесткий контроль медобследования с экспресс-тестированием и режимом изоляции обучающихся, которые возвращаются из каникул и отпусков.

«На этот период заместителям министра обороны, главнокомандующим видами Вооруженных сил, командующим войсками военных округов, Северным флотом, родами войск усилить медицинскую службу вузов и довузовских образовательных организаций дополнительным медперсоналом военных округов, Северного флота», - распорядился Шойгу.

Шойгу добавил, что в ходе повседневной деятельности и массовых мероприятий должны строго соблюдаться все установленные ограничения. Он поручил Главному военно-медицинскому управлению поддерживать на требуемом уровне запасы медицинского имущества, экспресс-тестов и средств индивидуальной защиты. Также министр обозначил необходимость резерва коечного фонда на случай ухудшения ситуации с COVID-19. По словам Шойгу, это относится и к помощи гражданскому населению.

«По-прежнему будем продолжать помощь и поддержку там, где это требуется и кислородом, и коечным фондом, и, естественно, нашими врачами – как это было и в прошлом году», - подчеркнул министр.

Шойгу отметил, что в 2021 году число заболевшими COVID-19 в Вооруженных силах России сократилось. По его словам, все мероприятия по борьбе с пандемией были выполнены в полном объеме.

Также министр обороны поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов