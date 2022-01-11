СМИ назвали вероятную дату письменного ответа США на российские гарантии безопасности

США предоставят России письменный ответ на гарантии безопасности на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Женеве, сообщили «Интерфакс» и ТАСС.

По данным собеседников, сначала делегация, присутствующая на встрече, доложит о ее итогах американскому руководству, а после будет подготовлена реакция.

Ранее источники сообщили, что Москве пришлось «разжевать» Вашингтону свои предложения. Также отмечалось, что РФ ждет конкретного ответа прежде всего по вопросу нерасширения НАТО.

Переговоры по гарантиям безопасности состоялись накануне, 10 января, в Женеве. Также эта тема будет обсуждаться 12 января в Брюсселе на Совете Россия - НАТО, а 13-го - на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными. А первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что Вашингтон будет приветствовать подлинный прогресс в дискуссиях с Москвой.