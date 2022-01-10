В МИД РФ рассказали об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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В МИД РФ рассказали об итогах российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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