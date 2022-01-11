СМИ: Россия на встрече в Женеве «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности

Россия «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве. Об этом со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщили РИА Новости.

По данным собеседника агентства, это пришлось сделать, чтобы не возникло каких-либо недопониманий. Также источник сообщил, что Москва ждет от Вашингтона конкретного ответа, особенно в контексте нерасширения НАТО.

Кроме того, собеседник выразил надежду, что в США «не возобладает позиция тех, кто выступает за новые санкции против России». Источник отметил, что Вашингтон пообещал дать письменный ответ на предложения на следующей неделе.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве накануне, 10 января. Далее в Брюсселе состоится саммит Совета Россия - НАТО, в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как заявили в МИД РФ, Москва в любом случае готова продолжать разговор, но решение о дальнейших контактах с США по вопросу гарантий безопасности будет принято по итогам предстоящих на этой неделе консультаций.

Накануне после встречи первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что США открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией.