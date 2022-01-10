Замгоссекретаря США оценила переговоры с РФ по гарантиям безопасности в Женеве

США в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве заявили, что открыты к взаимным лимитам по военным учениям и мерам транспарентности с Россией. Об этом после встречи заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Предварительные идеи, которые сегодня поднимали США, включали размещение ракет. Мы также открыты к обсуждению путей установления взаимных ограничений на масштабы учений и повышения их транспарентности», - отметила она.

Также Шерман уточнила, что США никому не позволят закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны.

«Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам», - добавила она.

Шерман сообщила, что США будут приветствовать подлинный прогресс в переговорах с РФ.

Ранее итоги переговоров в Женеве оценил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, в ходе встречи не было попыток обойти острые углы.