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В Кремле заявили, что Россия пока не приняла решение о ремонте «Северных потоков»

Сергей Лебедев
15:16 01.11.2022
Cвое заключение должны дать специалисты.
В Кремле заявили, что Россия пока не приняла решение о ремонте «Северных потоков»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Россия пока не приняла решение о ремонте поврежденных магистральных газопроводов «Северный поток». Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, свое заключение должны дать специалисты.

«Пока на этот счет решений никаких не принималось», - передает ТАСС слова официального представителя Кремля.

Напомним, в конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках». 

Сегодня же стало известно, что бывшая глава британского правительства Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после того, как произошло происшествие на «Северных потоках». Утверждается, что она написала «Все сделано».

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