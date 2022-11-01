Трасс могла написать Блинкену «Все сделано» после ЧП на «Северных потоках»
Знаменитый предприниматель Ким Дотком не уточнил, откуда у него появилась эта информация.
© Фото: Danish Defence, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Бывшая глава британского правительства Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену после того, как произошло ЧП на «Северных потоках». Такое заявление сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.
Как утверждается, экс-премьер Британии могла написать американскому государственному деятелю сообщение с текстом «все сделано».
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