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Трасс могла написать Блинкену «Все сделано» после ЧП на «Северных потоках»

Анна Назайкина
10:47 01.11.2022
Знаменитый предприниматель Ким Дотком не уточнил, откуда у него появилась эта информация.
Трасс могла написать Блинкену «Все сделано» после ЧП на «Северных потоках»
© Фото: Danish Defence, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Бывшая глава британского правительства Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену после того, как произошло ЧП на «Северных потоках». Такое заявление сделал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком.

Как утверждается, экс-премьер Британии могла написать американскому государственному деятелю сообщение с текстом «все сделано».

© KimDotcom, Twitter

По словам Доткома, данные могли поступить не с того смартфона Трасс, который, как писали СМИ, был взломан хакерами. Следует отметить, что предприниматель не уточнил, откуда у него появилась эта информация.

После такого заявления, пользователи Reddit начали обсуждение ситуации, некоторые из них теперь считают, что Трасс могла быть лично причастна к диверсии на трубопроводах. В то же время главные западные СМИ на данный момент никак не освещают заявления Доткома. Официальных подтверждений или опровержений этих сообщений на данный момент нет.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках».

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