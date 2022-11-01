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По словам Доткома, данные могли поступить не с того смартфона Трасс, который, как писали СМИ, был взломан хакерами. Следует отметить, что предприниматель не уточнил, откуда у него появилась эта информация.

После такого заявления, пользователи Reddit начали обсуждение ситуации, некоторые из них теперь считают, что Трасс могла быть лично причастна к диверсии на трубопроводах. В то же время главные западные СМИ на данный момент никак не освещают заявления Доткома. Официальных подтверждений или опровержений этих сообщений на данный момент нет.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем от взрывов на «Северных потоках».