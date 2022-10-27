Сенатор США назвал виновника диверсии на «Северных потоках»
Американский сенатор и бывший полковник армии Ричард Блэк назвал вероятных виновников диверсии на ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». По мнению эксперта, во взрывах виноваты власти США.
«Моя догадка - это сделали США... ЦРУ, Минобороны и Госдепартамент скоординировались, чтобы уничтожить эти трубопроводы», - заявил сенатор.
Блэк напомнил, что президент США Джозеф Байден грозился уничтожить «Северный поток» в случае «вторжения России в Украину».
«Президент Байден публично заявил о намерениях уничтожить "Северный поток - 2" на саммите в феврале. В беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем он сказал: "Если Россия вторгнется, газопровода не станет, мы с ним покончим"», - сообщил эксперт.
В конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую.