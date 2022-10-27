В стране и мире Сенатор США назвал виновника диверсии на «Северных потоках» Алексей Курильченко По мнению экс-полковника, к взрывам причастны ЦРУ, Минобороны и Госдеп США. © Фото: Trond Larsen, Expressen, Tt, Globallookpress Читайте нас на: Американский сенатор и бывший полковник армии Ричард Блэк назвал вероятных виновников диверсии на ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». По мнению эксперта, во взрывах виноваты власти США. «Моя догадка - это сделали США... ЦРУ, Минобороны и Госдепартамент скоординировались, чтобы уничтожить эти трубопроводы», - заявил сенатор. Блэк напомнил, что президент США Джозеф Байден грозился уничтожить «Северный поток» в случае «вторжения России в Украину». «Президент Байден публично заявил о намерениях уничтожить "Северный поток - 2" на саммите в феврале. В беседе с канцлером Германии Олафом Шольцем он сказал: "Если Россия вторгнется, газопровода не станет, мы с ним покончим"», - сообщил эксперт. В конце сентября произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В НАТО и ЕС произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую. Экспертное мнение и аналитика