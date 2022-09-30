Патрушев назвал США главными выгодоприобретателями от взрывов на «Северных потоках»

Запад развернул активную кампанию по поиску виновных после взрывов на газопроводах, добавил секретарь Совбеза России.

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Соединенные Штаты Америки - главные выгодоприобретатели от утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», - сказал Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ указал на необходимость разоблачения заказчиков и исполнителей взрывов на «Северных потоках».

Ранее береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Согласно ее данным, две утечки находятся в экономической зоне Дании.