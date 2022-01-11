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«Ситуация не безнадежна»: как мировая пресса оценила переговоры в Женеве

Ян Брацкий
05:44 11.01.2022
Мировые СМИ восприняли факт переговоров между Россией и США со сдержанным оптимизмом, обращая внимание даже на незначительные детали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости
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Сегодня вся мировая пресса анализирует результаты переговоров в Женеве. Оценки крайне сдержанны.

«Российско-американские переговоры зашли в тупик из-за расширения НАТО, но Москва говорит, что ситуация не безнадежна», - пишет The New York Times.

Видный североамериканский телеканал анализируя итоги переговоров делает осторожные выводы.

«Никакого прорыва, но разговор был честным и прямолинейным», - сообщает CNN.

Именно об этом после встречи говорил на пресс-конференции и заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Нас упрекают в попытке давления. Можно называть это как угодно. Это попытка положить карты на стол и показать, что мы говорим и делаем то, что думаем. Впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше были за кадром, все делали вид, что ими лучше не заниматься. Сейчас вещи названы своими именами и это производит оздоровляющий эффект на наши отношения с Западом», - сказал Рябков.

По словам замминистра иностранных дел, сейчас очень важно найти баланс интересов. Для этого США должны сделать шаг навстречу и принять главные условия, выдвинутые Москвой: не размещать вблизи наших границ свои ударные вооружения и не расширять НАТО на восток. Это Рябков повторял неоднократно - на русском, а специально для иностранных журналистов - и на английском.

«Мы считаем, что абсолютно необходимо добиться, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО», - акцентировал внимание замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков также подчеркнул, что Россия в любом случае готова продолжать разговор. Но решение о дальнейших контактах с США по вопросу гарантий безопасности будет принято по итогам предстоящих на этой неделе консультаций. Завтра, 12 января, в Брюсселе состоится встреча Россия-НАТО, а 13 января будет постоянный Совет ОБСЕ.

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