В МО РФ заверили, что вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны продолжится до полного выполнения задачи

Самолеты военно-транспортной авиации продолжат вывозить из Алма-Аты россиян, пожелавших вернуться на родину, сообщает Минобороны России.

«Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», - говорится в сообщении.

Российские граждане находились в Казахстане у родственников, а также как туристы. Они прибыли в страну на новогодние праздники, однако из-за произошедших там беспорядков вынуждены были оставаться в гостиницах и домах.

В настоящее время в аэропорту Алматы готовится к вылету очередной военно-транспортный Ил-76 со 145 россиянами на борту. Самолет доставит людей на подмосковный аэродром Чкаловский.

В течение последних дней самолеты военно-транспортной авиации вывезли из Казахстана в Россию 1719 человек.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов