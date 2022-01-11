Шойгу поставил задачей на 2022 год продолжение оснащения ВС РФ высокоточным вооружением

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу поручил в этом году, как и раньше, оснащать войска высокоточными комплексами, новейшими системами разведки, навигации, связи и управления.

«Необходимо активно осваивать современное оружие, новые формы и способы действия войск, внедрять технологии искусственного интеллекта», - сказал министр обороны РФ сегодня на селекторном совещании.

Шойгу призвал готовить командиров с нешаблонным мышлением, которые смогут принимать эффективные решения.

Министр указал на необходимости сосредоточить усилия на развитии военного и военно-технического сотрудничества со странами ШОС и ОДКБ, а также на укреплении обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии.

Также Шойгу заявил, что миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершится после полной стабилизации обстановки. Сейчас они охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты этой страны, добавил министр.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов