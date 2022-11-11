МО РФ: украинские боевики остановлены огнем в 30-40 километрах от переправ через Днепр у Херсона

За сутки барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем РСЗО уничтожены три американские буксируемые гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве обороны РФ сообщают, что огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения украинских боевиков остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр.

Барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня за сутки уничтожены три американские буксируемые гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.

Также на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.

Ранее в МО РФ сообщили, что на Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов