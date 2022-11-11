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В Минобороны России рассказали о пресечении атак украинских боевиков на трех направлениях

13:09 11.11.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, враг безуспешно пытался наступать на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали о неудачных атаках украинских боевиков на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Купянском направлении три ротные тактические группы ВСУ предприняли неудачные попытки начать наступление из районов населенных пунктов Ягодное, Кисловка и Владимировка Харьковской области. В результате огневого поражения противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей», - заявил Конашенков. 

А на Краснолиманском направлении, по словам Игоря Конашенкова, активными действиями наших подразделений и упреждающим артиллерийским огнем была сорвана атака двух мотопехотных рот украинских боевиков, усиленных наемниками из Польши. Враг атаковал в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка в ЛНР. 

В этой атаке противник потерял до 90 человек и одну боевую бронированную машину. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о попытках украинских контратак на Южно-Донецком направлении. Враг рвался на Сладкое в ДНР. Результат для него вышел горьким - наши артиллерия и армейская авиация уничтожили более 65 украинских боевиков, вражеский танк и четыре боевые бронированные машины. 

Также Конашенков рассказал о попытках украинских боевиков сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра.

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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