В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит нашей истребительной авиацией в районе Мировки.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Активно работают по воздушным целям и наши средства ПВО. За последние сутки сбиты семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Голиково, Краснореченское, Кривошеевка (ЛНР), Макаровка, Никольское и Кирилловка (ДНР).

Еще были сбиты 32 украинских снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка в Херсонской области. В воздухе были уничтожены и пять противорадиолокационных ракет HARM американского производства. Их сбили в районах населенных пунктов Ирмино (ЛНР), Енакиево (ДНР), Корсунка, Новая Каховка (Херсонская область).

Игорь Конашенков подвел итоги ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Были поражены девять пунктов управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино (Херсонская область), Новопетровка, Терновые Поды (Николаевская область), Ивановка, Крахмальное (Харьковская область), Бахмутское, Клещеевка, Новоселка (ДНР). Были поражены и 52 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 176 районах.

Удалось уничтожить склад боеприпасов 28-й мехбригады врага в районе Николаева.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о ходе контрбатарейной борьбы за сутки. В районе Злочева Харьковской области был подавлен взвод буксируемых гаубиц М777 производства США. А в районе Невского на территории ЛНР удалось подавить взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 174 вертолетов, 2 486 беспилотников, 388 ЗРК, 6 511 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин РСЗО, 3 569 орудий и минометов, а также 7 166 единиц специальной автотехники.

Также Игорь Конашенков констатировал завершение переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов