Армия Армия Армия

В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Запорожской области

13:10 11.11.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит нашей истребительной авиацией в районе Мировки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.  

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Мировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Активно работают по воздушным целям и наши средства ПВО. За последние сутки сбиты семь украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Голиково, Краснореченское, Кривошеевка (ЛНР), Макаровка, Никольское и Кирилловка (ДНР). 

Еще были сбиты 32 украинских снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Каховка, Корсунка и Антоновка в Херсонской области. В воздухе были уничтожены и пять противорадиолокационных ракет HARM американского производства. Их сбили в районах населенных пунктов Ирмино (ЛНР), Енакиево (ДНР), Корсунка, Новая Каховка (Херсонская область). 

Игорь Конашенков подвел итоги ударов, нанесенных за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Были поражены девять пунктов управления украинских боевиков. Они находились в районах населенных пунктов Новая Каменка, Правдино (Херсонская область), Новопетровка, Терновые Поды (Николаевская область), Ивановка, Крахмальное (Харьковская область), Бахмутское, Клещеевка, Новоселка (ДНР). Были поражены и 52 украинских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 176 районах. 

Удалось уничтожить склад боеприпасов 28-й мехбригады врага в районе Николаева. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и о ходе контрбатарейной борьбы за сутки. В районе Злочева Харьковской области был подавлен взвод буксируемых гаубиц М777 производства США. А в районе Невского на территории ЛНР удалось подавить взвод украинских самоходных гаубиц «Акация».

Конашенков озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 333 самолетов, 174 вертолетов, 2 486 беспилотников, 388 ЗРК, 6 511 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин РСЗО, 3 569 орудий и минометов, а также 7 166 единиц специальной автотехники. 

Также Игорь Конашенков констатировал завершение переброски подразделений российских войск на левый берег Днепра.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:05 Армия
Видео
МО РФ: украинские боевики остановлены огнем в 30-40 километрах от переправ через Днепр у Херсона
12:57 В стране и мире
В Кремле не фиксируют изменений позиции Киева по переговорам с Москвой
09:54 В стране и мире
Видео
Объятый пламенем и дымом: кадры мощного пожара на рынке в Алматы
09:02 В стране и мире
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлено до 21 ноября
05:00 Армия
Видео
«Пуск произвел»: как Су-30СМ и Су-35С прикрывают бомбардировщики и штурмовики ВКС РФ
Популярное
Зубной дождь: в петербургском парке грибник обнаружил челюсти
Видео
«Платят достойно»: мобилизованные в зону СВО начали получать денежное довольствие
Видео
Песков поделился впечатлениями от поездки в Луганск
Видео
Боеспособность в любых условиях: как выглядит боевая подготовка мобилизованных танкистов ЗВО
Заставить националистов бежать: МО РФ описало новые подвиги российских военнослужащих в СВО
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.