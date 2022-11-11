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Мужчину, который спас людей из горящего клуба «Полигон», наградят медалью

Анастасия Бобылева
10:24 11.11.2022
Андрей Кузьмин получит медаль «За спасение на пожаре» за то, что выбил дверь горевшего клуба и помог выбраться из здания десяткам людей.
Мужчину, который спас людей из горящего клуба «Полигон», наградят медалью
© Фото: Ольга Евтушкова, РИА Новости
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МЧС России представило к ведомственной медали Андрея Кузьмина за спасение людей при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Благодаря смелым и решительным действиям отдыхавшего в кафе "Полигон" в Костроме Андрея Кузьмина удалось спастись нескольким десяткам людей. Андрей Кузьмин представлен к награждению медалью МЧС России "За спасение на пожаре"», - говорится в сообщении.

Пожар в костромском клубе случился 5 ноября. Андрей был там вместе с супругой. Когда в помещении появился дым, толпа бросилась к главному входу, и он, оценив обстановку, направился к запасному. За ним последовали и другие посетители.

Поняв, что дверь заперта, Андрей предпринял попытку выбить ее. В конце концов ему это удалось, и десятки людей смогли выбраться из горящего здания.

Всего в результате пожара погибли 13 человек, пятеро пострадали. Еще 250 человек эвакуировали. Трагедия случилась потому, что запасные выходы в клубе были заблокированы. Директор компании, которая организовывала работу, была арестована вскоре после пожара, также в четверг, 10 ноября, арестовали владельца помещения Ихтияра Мирзоева.

Мирзоев является депутатом Костромской областной думы. В связи с произошедшим его членство в партии приостановлено.

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