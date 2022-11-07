Место с дурной славой: новые сведения о сгоревшем клубе «Полигон» в Костроме

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Сегодняшний день в Костроме объявлен днем траура по жертвам пожара в кафе «Полигон». По последним данным, трагедия унесла жизни 13 человек. Возбуждено три уголовных дела по факту произошедшего.

Фигурантку дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности - руководителя компании Наталью Беленогову - суд арестовал на два месяца. Ей придется находиться под стражей до 4 января.

Пожар в клубе «Полигон» начался после драки и запущенной в потолок ракетницы. Стрелявший уже задержан и дал признательные показания, а в Интернете появляются все новые и новые видео первых минут после начала возгорания, запечатлевшие панику почти 300 человек, задыхающихся от дыма в помещении с тремя отрытыми пожарными выходами из семи .

Одним из немногих, кому удалось сохранить самообладание в ужасной ситуации, был Андрей Кузьмин. Он выбил дверь у одного из запасных выходов и стал помогать людям.

«Вроде я непуганый человек, но такого страха я не видел. Люди сидели на дороге, плакали, кричали... Задымление пошло моментально. Я вынес дверь, мы выбежали на улицу. Еще перед тем, как выбил дверь, мы уже наглотались дыма... Пожарные приехали быстрые, нужно отдать им должное», - рассказал посетитель кафе Андрей Кузьмин.

Сотрудники МЧС с улицы тоже пытались выбить двери и вызволить заблокированных внутри людей.

«Основные задачи были поставлены - это проделывание отверстий в кровле для удаления дыма, вредных токсических веществ, которые получаются в результате горения. Для того, чтобы потом через эти отверстия проводить спасательные работы», - отметил спасатель областной службы спасения поисково-спасательного отряда №1 Валерий Мухин.

Несмотря на усилия экстренных служб, 13 человек покинуть здание так и не смогли. Одним из них был местный диджей Иван Шкалов. Он регулярно выступал в «Полигоне». В этот вечер с ним был приятель Константин Рыков. Рассказывает: когда начался пожар, он сразу потерял Ивана из виду.

«Я просто кричал... на всю улицу, но он не отвечал. Я пробовал звонить: два раза у меня прошел вызов ему на телефон, третий раз телефон у него уже был "не абонент"», - описал события очевидец Константин Рыков.

Огонь охватил почти все здание. Внутри не уцелело практически ничего. Основной зал выгорел полностью, обрушилась крыша. Следователи весь день работают на месте происшествия. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье «халатность». Согласно показаниям подозреваемой Натальи Беленоговой, в зале не было схемы эвакуации, а последняя проверка пожарной безопасности проводилась в октябре 2020 года.

В МЧС утверждают, что обследования помещения не проводили даже дольше - девять лет. Собственник был индивидуальным предпринимателем. Для малого бизнеса введен мораторий на проверку до конца этого года. Правда, «Полигон» оказывал услуги общественного питания и считался объектом повышенной пожарной опасности.

«Есть такая уловка, ей пользуются недобросовестные собственники. Дело в том, что проверка проводится в отношении юридического лица. Если юрлицо меняет адрес или учредителей, то получается, что в предыдущий план проверок оно уже не попадает: становится другим юридическим лицом, и его снова нужно вносить в план. Поэтому организации, которые не очень беспокоятся о своей пожарной безопасностью и хотят избежать проверок, периодически меняют свои юрлица», - объяснил ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.

Сам владелец заведения, депутат областной думы Илимхан Мирзоев, на месте происшествия так и не появлялся и в уголовном деле не фигурирует. После долгих и безуспешных попыток дозвониться до хозяина Полигона Ихтияра Мирзоева «Звезде» удалось найти адрес его проживания, однако оказалось, что в квартире Мирзоев не живет. Найти Мирзоева по другим адресам, где он был зарегистрирован, тоже не удалось. Дурная слава о заведении «Полигон» уже давно ходит в Костроме. По словам жителей, шумные вечеринки там очень часто заканчивались мордобоем.