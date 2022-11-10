Задержан собственник помещения клуба «Полигон» в Костроме Мирзоев

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Басманный районный суд столицы сегодня принял решение об аресте Ихтияра Мирзоева, владельца помещения костромского ночного клуба «Полигон», сгоревшего в ночь с 4 на 5 ноября.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, - Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года», - сообщила пресс-служба суда.

Как уточнила пресс-служба СКР в Telegram-канале ведомства, «Мирзоеву предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Мирзоеву меры пресечения в виде заключения под стражу».

Подследственный и его защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога, но суд в этом ходатайстве отказал.

Напомним, что трагедия в костромском ночном клубе «Полигон» произошла в ночь с 4 на 5 ноября, во время пожара погибли 13 человек, пятеро пострадали, порядка 250 были эвакуированы - люди в панике пробивались из задымленного помещения, причем из семи пожарных выходов были открыты только три.

По предварительной информации, причиной возгорания стало незаконное использование пиротехники 23-летним посетителем: завязалась драка, и он выпустил в потолок ракетницу. Стрелок стал одним из фигурантов уголовного дела о пожаре. Кроме того, арестована директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы клуба «Полигон».

После пожара выяснилось, что помещение клуба принадлежит депутату Костромской областной думы и члену партии «Единая Россия» Ихтияру Мирзоеву. Президиум генсовета «Единой России» на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата приостановил его членство в партии.