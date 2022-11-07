ЕР приостановила членство в партии депутата-владельца сгоревшего кафе в Костроме

Президиум Генсовета ЕР отреагировал на трагедию в костромском кафе «Полигон» и наказал его владельца-члена «Единой России».

© Фото: kosoblduma.ru

Президиум Генсовета ЕР заморозил членство в партии депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева, владельца кафе «Полигон», в котором при пожаре погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Партийная пресс-служба распространила решение по делу Мирзоева.

«Президиум Генсовета "Единой России" приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе "Полигон"», - отмечено в сообщении на сайте партии.

В «Единой России» подчеркнули, что решение принято «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса».

Напомним, что трагедия в костромском кафе «Полигон» произошла в ночь с 4 на 5 ноября, во время пожара погибли 13 человек, пятеро пострадали, порядка 250 были эвакуированы. По предварительной информации, причиной возгорания стало незаконное использование пиротехники 23-летним посетителем.

Пресс-служба «Единой России» уточнила, что Ихтияр Мирзоев выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре и обещал поддержать семьи погибших и пострадавших.